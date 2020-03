Christian Voshard und Maike Herschelmann heiraten Anfang April standesamtlich in Osnabrück. Aufgrund der Corona-Pandemie können bis auf zwei Trauzeugen, keine Gäste dabei sein. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Dass sie in schlechten Zeiten „Ja“ zueinander sagen, mache sie als Paar stärker. Davon sind Maike Herschelmann und Christian Voshard überzeugt. Sie wollen am Donnerstag in der Osnabrücker Stadtwaage heiraten. Das ist auch in Zeiten von Corona weiterhin möglich – allerdings mit Einschränkungen.