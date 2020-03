Wie Osnabrücker Mieter in der Coronakrise geschützt werden sollen CC-Editor öffnen

Der Bundestag hat den Mieterschutz in der Coronakrise verschärft. Foto: Imago Images, Grafik: NOZ

Osnabrück. Mieter sollen in der Coronakrise vor einer Kündigung geschützt werden. Das hat der deutsche Bundestag heute beschlossen. Welche Auswirkungen das für Osnabrück hat, erfahren Sie in dieser Folge von "Immer der Hase nach". Außerdem geht es um die einen diebischen Beamten und die Osterfeuer in der Region.