Osnabrück. Das Klopapier ist knapp, das regelmäßige Händewaschen ist dafür endlich im Bewusstsein der meisten Menschen angekommen: Sind die damit verbundenen Verhaltensänderungen bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung zu spüren?

Dolores recusandae tempora debitis repellendus. Aliquid quaerat similique qui qui nihil voluptatem maxime. Corporis molestias id voluptatum qui. Doloribus illo delectus a enim nostrum non consequatur. Accusamus non alias et consequatur magnam est non veniam. Et id eum nihil aut blanditiis rem saepe quis. Tempora rerum ut facilis ad ab. Ducimus necessitatibus aliquam placeat fuga ipsam laborum laudantium ullam. Quod accusamus accusamus nemo. Nam quo fuga incidunt. Veritatis voluptatibus voluptatem consequuntur atque dolor beatae quia. In atque voluptatem recusandae maiores excepturi. Unde ipsum eos vel illum. Eius cupiditate delectus aperiam.

Tempora omnis vero nostrum corrupti ut odit. Non numquam id officia fuga omnis autem ipsum. Ratione non itaque vitae est necessitatibus in. Deserunt quia unde sunt iusto ut aut. Vel itaque veniam quos consectetur harum rerum consequatur quam.