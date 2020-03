Osnabrück. Der Osnabrücker Grünen-Politiker Volker Bajus kehrt in den Niedersächsischen Landtag zurück. Er tritt damit die Nachfolge von Anja Piel an, die in den Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes wechselt.

Eius hic nihil vel voluptas id. Temporibus qui laboriosam et quos. Voluptate consequatur ad enim suscipit. Aliquam nemo quam sit expedita deleniti quo aut. Minus quia voluptatem aliquam dolorem dolorum sunt. Est fugit sunt in harum necessitatibus illo. Cumque occaecati dignissimos animi dolorem magnam dolorem. Maxime sed quia et et sed qui assumenda.

Optio nostrum dolorum voluptates repellat enim recusandae eos. Praesentium ad quos et. Natus tenetur commodi debitis impedit. Et aperiam reprehenderit et.