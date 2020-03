Osnabrück. Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Mittwoch ein Bauunternehmen an der Sutthauser Straße in Osnabrück heimgesucht. Als der Alarm auslöste, konnte er zunächst fliehen, wurde aber später von einem Polizeihund gestellt.

