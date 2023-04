Viele Aufführungen auf den Freilichtbühnen der Region dürften auch in diesem Jahr wieder ausverkauft sein (hier ein Motiv aus Tecklenburg). Foto: Egmont Seiler up-down up-down Tecklenburg, Melle, Kloster Oesede Das bieten im Sommer 2023 die Freilichtbühnen in der Region Osnabrück Von Michael Birnbacher | 20.04.2023, 05:35 Uhr

Von Mai bis September 2023 bietet das Programm der Freilichtbühnen in Tecklenburg, Melle und Kloster Oesede Unterhaltung für Erwachsene und Kinder. In Osnabrück gibt es ein ganz besonderes Open-Air-Theater. In Melle wird eine Windmühle zur Spielstätte.