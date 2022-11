Gut für den Klimaschutz, gut für den Geldbeutel: In Osnabrück werden mehr Solaranlagen installiert als je zuvor. Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down 2022 ist ein Rekordjahr In Osnabrück werden mehr Solaranlagen installiert als je zuvor Von Rainer Lahmann-Lammert | 10.11.2022, 13:24 Uhr

Das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende, aber schon jetzt vermeldet der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz einen Rekord: In Osnabrück wurden in diesem Jahr 430 Solaranlagen zur Stromerzeugung in Betrieb genommen – so viele wie nie zuvor.