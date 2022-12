Logo NEO Auch die Natur lädt im Winter zu Ausflügen ein. Wer aber zwischen den Jahren 2022 und 2023 mehr Programm haben will, findet Tipps für die Region Osnabrück in unserer Übersicht. Symbolfoto: Juliane Liebermann/Unsplash up-down up-down Programm für Kinder Langeweile zwischen den Jahren? Das kannst Du mit Deiner Familie in und um Osnabrück unternehmen Von Thomas Wübker | 27.12.2022, 05:30 Uhr

Zwischen Weihnachten und Neujahr fällt gerade kleinen Kindern in der schulfreien Zeit manchmal die Decke auf den Kopf. In unserer Übersicht findest Du Tipps, was Du mit Deiner Familie zwischen Weihnachten und Silvester 2022 rund um Osnabrück unternehmen kannst.