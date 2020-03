Trotz strikter Maßnahmen hatte die Polizei Osnabrück am Wochenende gut zu tun. Foto: David Ebener

Osnabrück. Am vergangenen Wochenende verzeichnete die Polizei nach eigenen Angaben rund 90 Einsätze in Stadt und Landkreis Osnabrück in Zusammenhang mit dem Coronavirus. In einigen Fällen sei ein polizeiliches Einschreiten nötig gewesen.