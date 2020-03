Osnabrück. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus gelten im Netz Ostwestfalen ab Dienstag, 24. März, bis vorerst Sonntag, 19. April, Sonderfahrpläne. Es kommt zu Einschränkungen auf allen Linien – auch beim Haller Willem. Das teilt die Nordwestbahn mit.

Das Angebot des Haller Willem wird montags bis samstags von 4.30 bis 22.30 Uhr auf der gesamten Strecke zwischen Osnabrück und Bielefeld auf einen Stundentakt reduziert. Freitags und samstags entfallen darüber hinaus einzelne Zugverbindungen in den späten Abendstunden. An Sonn- und Feiertagen fahren die Züge im Stundentakt des Regelfahrplans.

Die Sonderfahrpläne aller Nordwestbahn-Linien sind im Internet unter www.nordwestbahn.de verfügbar. In den Online-Fahrplanauskünften (zum Beispiel www.bahn.de) verzögere sich eine aktualisierte Anpassung und wird noch einige Tage in Anspruch nehmen, schreibt die Nordwestbahn. "Wir empfehlen daher unseren Fahrgästen, sich immer direkt auf unserer Homepage zu informieren." Zur besseren Übersicht seien die Sonderfahrpläne so gestaltet, dass die ausfallenden Zugverbindungen durchgestrichen sind. Zusätzliche Fahrten sind farblich markiert.

Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste, die Hilfe beim Ein- und Ausstieg benötigen, werden gebeten sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600161 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 60 Cent/Anruf) zu melden.