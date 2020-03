In Corona-Krise: Das Miteinander gestalten und füreinander da sein

Osnabrück. Im Kampf gegen das Coronavirus wird das Leben in Deutschland und Europa auf Wochen eingeschränkt sein, wie wir es auf dem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Gerade jetzt müssen alle in unserer Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen, füreinander da sein. Gemeinschaftssinn ist gefordert statt Egoismus. Ein Editorial.

Wir erleben in diesen Tagen, wie das öffentliche Leben in einer atemberaubenden Geschwindigkeit von hundert auf null heruntergefahren wird. Der Staat sieht sich in all seinen Ebenen aufgrund des gefährlichen Coronavirus und wegen des leichtfertigen Umgangs einiger Menschen mit dieser Gefahr zu fühlbaren, einschneidenden Maßnahmen gezwungen. Das Leben in Deutschland und Europa wird auf Wochen eingeschränkt sein, wie wir es auf dem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben.



Das Schließen von Kitas und Schulen war nur ein moderater Anfang, mittlerweile sind die Grenzen geschlossen, der Puls des kulturellen Lebens schlägt kaum noch, die wirtschaftliche Leistung wird auf ein Minimum reduziert, und die sozialen Kontakte beschränken sich auf das allernächste familiäre Umfeld. Zusammengefasst befinden wir uns in der tiefsten gesellschaftlichen Krise, seitdem die meisten von uns denken können.

Krise mit Solidarität meistern

Gerade jetzt müssen alle in unserer Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen, füreinander da sein. Gemeinschaftssinn ist gefordert statt Egoismus. Solidarität und Zusammenhalt helfen uns, diese schwere Krise zu meistern. Der Gemeinschaftsgedanke muss wieder gestärkt werden. Das Gute liegt oft in unserem direkten Umfeld so nah. Zudem hilft es, in großer Not positiv nach vorne schauen zu können.

Auch für unsere Journalisten und für unsere Medienprodukte hat sich in den vergangenen Tagen fundamental die Arbeitswelt verändert. Politische Sitzungen, Sportveranstaltungen oder Kulturevents entfallen komplett, das Coronavirus bestimmt unsere Agenda, und wir arbeiten aus dem Homeoffice. Der Fokus unseres Handelns hat sich dramatisch verschoben.

Die Region hält zusammen

Mehr denn je sind Qualität und Unabhängigkeit unseres Journalismus gefragt. Mit Glaubwürdigkeit und unaufgeregter Professionalität informieren wir über die Auswirkungen der gefährlichen Pandemie in unserer Gesellschaft. Wir schüren nicht das Gerüchtefeuer durch leichtsinnige Falschmeldungen, wir stehen für Wahrhaftigkeit und zeigen Hintergründe auf. Wir informieren schnell und kompetent.

In diesem Bewusstsein und unter den Eindrücken der letzten Tage möchten wir auch unseren Beitrag im Sinne von Solidarität und Zusammenhalt mit unseren digitalen und gedruckten Medien leisten. Unsere Initiative „#OShaeltzusammen“ wird in den nächsten Tagen und Wochen über die normale Berichterstattung hinaus Beiträge leisten, die helfen sollen, dass wir diese schwierige Situation alle besser meistern. Der Zusammenhalt soll gefördert, Nachbarschaftshilfe unterstützt und nicht zuletzt trotz abgesagter Kultur- und Freizeitveranstaltungen für Unterhaltung gesorgt werden. Wir sind füreinander da, wir gestalten und sehen nicht nur zu.

Plattform für Handel und Wirtschaft

Aber wir möchten auch dem regionalen Handel und der heimischen Wirtschaft eine Plattform bieten, mit ihren Kunden trotz geschlossener Eingangstür in Kontakt zu bleiben. Onlinehandel und Direktlieferung funktionieren auch lokal. Warum in die globale Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt. In diesem lokalen Sinne von #OShaeltzusammen haben auch alle Abonnenten unserer gedruckten Ausgaben ab sofort einen kostenlosen Zugang zum Digital-Premium-Produkt mit dem E-Paper, der News-App sowie den Internetseiten. So eröffnen wir unseren Abonnenten weitere schnelle Zugriffe auf wichtige Informationen.

Auch jedem anderen gewähren wir vier Wochen den kostenfreien Zugang zu unseren mit viel Aufwand und großem Personaleinsatz erstellten digitalen Inhalten auf www.noz.de. Wer möchte, hat in dieser hoffentlich nicht zu langen Krisenphase befristet freien Zugang zu allen notwendigen Informationen.

Bleiben Sie gesund, und helfen Sie, den Zusammenhalt und das Füreinander zu stärken!