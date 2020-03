Osnabrück. „Am letzten Wochenende war ganz wenig los“, sagt Bernhard Brinkmann, Krankenhausseelsorger im Osnabrücker Marienhospital. „Ich glaube, die Leute dachten, wir kommen nicht mehr.“ Kommen sie aber doch, die katholischen und evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Krankenhäusern in Stadt und Land.

