Osnabrück. Vom kommenden Montag an, 23. März, erfolgen persönliche Beratung und Service in den Filialen der Sparkassen Osnabrück nur noch nach telefonischer Absprache. Alle Sparkassenfilialen bleiben für den spontanen Publikumsverkehr geschlossen.

