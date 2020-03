Die NOZ möchte über die vielen aktuellen Hilfsaktionen berichten und die Helfenden mit den Hilfsbedürftigen vernetzen. Grafik: NOZ Medien

Osnabrück. Füreinander da sein – so lautet das Gebot der Stunde während der Corona-Krise. Mit der Solidaraktion #OShältzusammen wollen wir in vielerlei Weise gemeinsam mit und für die Menschen hier in der Region Osnabrück Zeichen setzen. Wir möchten über die vielen Hilfsaktionen berichten und die Helfenden mit den Hilfsbedürftigen vernetzen. Unsere Region und die Menschen hier müssen jetzt füreinander da sein!