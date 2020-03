Osnabrück. Ab Donnerstag, 26. März, werden in Osnabrück wegen einer Baustelle mehrere Fahrspuren der Bremer Straße gesperrt zwischen dem Hunteburger Weg und der Schützenstraße. Die Arbeiten sollen bis Samstag, 4. April, abgeschlossen sein.

