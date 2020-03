Hilfe in Corona-Zeiten: Eine Frau hat Einkäufe erledigt und hängt sie von außen an die Haustür. Foto: imago images/Sabine Gudath

Osnabrück. In Corona-Zeiten sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen: Ältere oder Kranke, die zur Risikogruppe gehören, aber auch Personen, die unter Quarantäne stehen. Durch die Region Osnabrück schwappt in diesen Zeiten eine Welle der Hilfsbereitschaft. Ein Überblick über die verschiedenen Angebote in den Städten und Gemeinden.