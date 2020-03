Unfall auf der A1: Autofahrer kollidiert in Höhe Osnabrück-Nord mit Lkw CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr musste zu dem Unfall auf der A1 ausrücken. Foto: NWM-TV

Osnabrück. Auf der A1 in Höhe Osnabrück-Nord ist es am Donnerstagmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer geriet aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke und kollidierte anschließend mit einem Lkw.