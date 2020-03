Wie ein elfähriger Osnabrücker in Corona-Zeiten helfen will CC-Editor öffnen

Der 11-jährige Adrijaan bietet Hilfe in seiner Nachbarschaft an. Mit seinem Kettcar kann er zum Beispiel Einkäufe erledigen. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Viele Menschen rund um die Straße Summerland in Haste haben am Sonntag einen Flyer in ihrem Briefkasten gefunden, der ihnen Freude bereitet haben dürfte: Das gedruckte Hilfsangebot eines Elfjährigen. Adrijaan bietet seinen Nachbarn an, für sie Einkäufe und sonstige Besorgungen zu erledigen.