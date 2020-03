Osnabrück. Die Awigo hat die Schadstoffsammlung im Landkreis Osnabrück ab Mittwoch, 18. März eingestellt.

Die Maßnahme soll einer Pressemitteilung zufolge dazu beitragen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Daher entfällt ab sofort die Abgabemöglichkeit für Sonderabfälle aus Privathaushalten an Mittwochnachmittagen bei Remondis Industrie Service GmbH in Bramsche-Achmer. Auch die Termine der mobilen Schadstoffsammlung in den einzelnen Städten und Gemeinden des Landkreises werden für die nächsten Wochen abgesagt.

Recyclinghöfe und Grünabfallplätze geschlossen

„Wie wir in den vergangenen Tagen erfahren mussten, nutzten viele Bürger ihre freie Zeit, um aufzuräumen. Wir haben einen starken Andrang auf unsere Entsorgungsstandorte erfahren, hier soll nun gegengesteuert werden – zum Gesundheitsschutz aller", wird Awigo-Geschäftsführer Christian Niehaves in der Mitteilung zitiert. Er bittet alle Menschen, zu Hause zu bleiben und ihre Abfälle zu lagern, bis der Höhepunkt der aktuellen Corona-Lage überwunden ist.



Stadt und Landkreis Osnabrück hatten am Mittwochnachmittag zudem mitgeteilt, dass ab Donnerstag alle Recyclinghöfe und Grünabfallsammelplätze geschlossen werden.

Oberste Priorität: Müllabfuhr aufrechterhalten

Die Awigo betont, dass die Müllabfuhr im Landkreis Osnabrück bislang ausdrücklich nicht betroffen ist. Sie findet weiterhin gemäß Abfuhrkalender statt, einschließlich der angemeldeten Abholungen von Sperrabfall. Oberste Priorität der Awigo ist nach eigenen Angaben, dies auch weiterhin zu gewährleisten und möglichst keine Einschränkungen vornehmen zu müssen.

Rückfragen beantwortet das Awigo-Service Center unter der Telefonnummer 05401/365555.