Harald Böhme bereitet die Osnabrücker Filiale der Fair-Trade-Kette Contigo auf die Eröffnung vor. Wann die sein wird, steht wegen des Coronavirus aber noch in den Sternen. Foto: Hendrik Steinkuhl

Osnabrück. Viele Jahre konnte man in der Krahnstraße 32 reduzierte Bücher kaufen, demnächst folgen Röstbohnen: Das Göttinger Unternehmen Contigo eröffnet in der ehemaligen Osnabrücker Jokers-Filiale ein Geschäft für Bio-Kaffee und andere fair gehandelte Produkte. Wann der Verkauf beginnt, steht wegen des Coronavirus aber in den Sternen.