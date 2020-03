Osnabrück. Es gibt sie, und zwar offenbar zuhauf: Solidarische Osnabrücker, die in Zeiten von Corona ihre Hilfe bei Besorgungen und anderen Dingen anbieten. Die städtische Freiwilligenagentur koordiniert die vielen Anfragen.

