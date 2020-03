Buersche Straße in Osnabrück wird am Sonntag voll gesperrt CC-Editor öffnen

Symbolbild. Foto: David Ebener

Osnabrück. Am kommenden Sonntag wird die Buersche Straße in Osnabrück im Bereich zwischen Schinkelstraße und Oststraße ab 7 Uhr voll gesperrt. Noch am selben Abend soll die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die betroffenen Buslinien werden umgeleitet.