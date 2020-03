Osnabrück . Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, empfiehlt die Polizei in unserer Region, Anzeigen nach Möglichkeit nur noch telefonisch oder online zu erstatten. Obwohl bei den telefonischen Anzeigen die Nummern der örtlichen Polizeiwachen gewählt werden sollten, kommt es aber derzeit häufiger vor, dass die Notrufnummer 110 durch derartige Anliegen blockiert wird.

