VW schließt Werk in Osnabrück ab Donnerstagabend CC-Editor öffnen

Bei VW in Osnabrück stehen ab Donnerstagabend die Bänder still. Das Werk wird voraussichtlich für zwei Wochen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise geschlossen. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. In Osnabrück lief eigentlich alles gut: Mit der Produktion des neuen T-Roc-Cabrios ist die Grundauslastung des Werkes gesichert, sagte Standortleiter Jörg Müller erst jüngst gegenüber unserer Redaktion. Die Fertigung selbst war gut angelaufen, die Produktionsprozesse gut eingespielt. Nun werden am Donnerstag die vorerst letzten Fahrzeuge in Osnabrück vom Band laufen.