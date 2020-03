Osnabrück. Weil die Service-Hotline der Osnabrücker Agentur für Arbeit angesichts der Corona-Krise überlastet ist, schaltet die Behörde nun neue Sammelrufnummern scharf. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich dort Antworten auf die aktuell gängigsten Fragen holen.

Wie die Agentur mitteilt, erreichen sie derzeit viele Fragen zu Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Um der berechtigten Anfragenflut Herr zu werden, schaltet die Agentur nach eigenen Angaben jetzt neue Sammelrufnummern. Unter 0541/980-700 können ab Mittwoch, 18. März, Arbeitnehmer zwischen 8 und 16 Uhr Anliegen direkt klären lassen oder Rückrufe aus zuständigen Fachabteilungen vereinbaren. Arbeitgeber wiederum können den hiesigen Arbeitgeberservice – insbesondere bei Fragen zur Kurzarbeit – unter der Nummer 0541/980-855 erreichen.

Service-Hotline der Arbeitsagentur überlastet

„Die Bürger haben in der derzeit schwierigen Lage jede Menge Fragen an uns“, wird Christiane Fern, Leiterin der Osnabrücker Arbeitsagentur in einer Pressemitteilung zitiert. „Es sind aber so viele Anfragen, dass die Technik nicht mehr mitspielt, das Anrufaufkommen erreicht zeitweise das Zehnfache des sonst üblichen Niveaus. Die Standard-Servicenummer bricht immer wieder zusammen. Und wegen der Corona-Gefahr müssen wir persönliche Kontakte in unserem Haus leider ausschließen." Die Agentur habe daher neue regionale Sammelrufnummern geschaltet.

Anrufe auf Notfälle beschränken

Die Arbeitsagentur bittet schließlich darum, Anrufe über die zentrale Service-Hotline auf Notfälle zu beschränken. Sie erinnert darüber hinaus daran, dass ihre Kunden Termine nicht absagen müssen. Nachteile entstehen nicht, es gibt keine Rechtsfolgen und Sanktionen. Sämtliche Fristen in Leistungsfragen sind vorerst ausgesetzt. Sofern sich diese Regelungen ändern sollten, erhalten Kunden rechtzeitig eine Nachricht