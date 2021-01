Wie viele Corona-Infizierte gibt es am Samstag, 16. Januar, in Stadt und Landkreis Osnabrück? Hier finden Sie die tagesaktuelle Übersicht.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Osnabrück. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Stadt und Landkreis Osnabrück steigt weiter an und nähert sich der traurigen Marke von 300. Erst am 21. Dezember war die Zahl der Todesfälle mit Coronavirus in der Region Osnabrück auf 200 gestiegen. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten sowie die 7-Tage-Inzidenz sanken unterdessen stark. Alle Zahlen der amtlichen Statistik des Gesundheitsdienstes im Überblick.

Die Zahl der Toten, die mit dem Coronavirus infiziert gewesen sind, ist am Samstag, 16. Januar, erneut um zwei auf nun 291 (+2 im Vergleich zum Vortag) gestiegen. Bereits von Donnerstag auf Freitag waren zwei Corona-Todefälle hinzugekommen.