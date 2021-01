Zahl der aktuell Infizierten in Stadt und Landkreis Osnabrück zurückgegangen

Wie viele Corona-Infizierte gibt es in Stadt und Landkreis Osnabrück? Hier finden Sie die tagesaktuelle Übersicht.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Zahl der Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück, die aktuell mit Corona infiziert sind, ist am Freitag, 15. Januar, deutlich zurückgegangen. Allerdings stieg die Todeszahl um zwei weitere Personen auf 289. Die 7-Tage-Inzidenz sank in der Stadt deutlich, im Landkreis blieb sie hingegen konstant. Die amtliche Statistik des regionalen Gesundheitsdienstes im Überblick.

Die Zahl der Toten, die mit dem Coronavirus infiziert gewesen sind, ist am Freitag, 15. Januar, auf 289 (+2 im Vergleich zum Vortag) gestiegen. Am Mittwoch, 11. November 2020, hatte die Gesamtzahl der Todesfälle in der Region die Marke