Corona: Zahl der aktuell Infizierten in Region Osnabrück steigt weiter

Wie viele Corona-Infizierte gibt es derzeit in Stadt und Landkreis Osnabrück? Hier finden Sie die tagesaktuelle Übersicht.

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. Keine Entspannung: Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen in Stadt und Landkreis Osnabrück ist zum Sonntag, 21. Februar, weiter gestiegen. Alle Zahlen der amtlichen Statistik des Gesundheitsdienstes im Überblick.

Die Zahl der Toten hat sich am Sonntag, 21. Februar 2021, nicht verändert: Bislang starben in der Region 351 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion.Bestätigte Fälle aktuell (Stand: Sonntag, 21. Februar 2021, 8.30 Uhr)864 Menschen gelte