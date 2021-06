Corona: Zahl der aktuell Infizierten in der Region Osnabrück leicht gestiegen

Wie viele Corona-Infizierte gibt es derzeit in Stadt und Landkreis Osnabrück? Hier finden Sie die aktuelle Übersicht.

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenzen in Stadt und Landkreis Osnabrück liegen am Montag, 7. Juni, weiter beide unter 20, sind aber minimal gestiegen. Es gibt im Landkreis mehr aktuell Infizierte, als am Vortag. Alle Zahlen der amtlichen Statistik des Gesundheitsdienstes und des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Überblick.

7-Tage-Inzidenz (Stand: Montag, 7. Juni 2021)Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Osnabrück aktuell bei 16,9 (Vortag: 16,3).Im Landkreis Osnabrück liegt der RKI-Wert aktuell bei 19,5 (Vortag: 19,0).