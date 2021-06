Wie viele Corona-Infizierte gibt es derzeit in Stadt und Landkreis Osnabrück? Hier finden Sie die aktuelle Übersicht.

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenzen in Stadt und Landkreis Osnabrück gehen am Samstag leicht auseinander. Während die Inzidenz in der Stadt unter 20 gesunken ist, steigt sie im Landkreis leicht an. Alle Zahlen der amtlichen Statistik des Gesundheitsdienstes und des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Überblick.

7-Tage-Inzidenz (Stand: Samstag, 5. Juni 2021)Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz für die Stadt Osnabrück aktuell bei 19,4 (Vortag: 23,0).Im Landkreis Osnabrück liegt der RKI-Wert aktuell bei 24,3 (Vortag: 23,7).