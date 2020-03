Wie ein kleines Haus die Gemeinschaft in Osnabrücker Wohnsiedlung stärken soll CC-Editor öffnen

Noch hallt es im Gemeinschaftshaus, bald aber soll es möbliert werden. Gregor Dünnwald und Anne van den Berg sind zufrieden mit dem Rohbau. Das Foto entstand wenige Tage vor Beginn der Corona-Krise. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Neun Jahre nach der Gründung der Gemeinschaftssiedlung am Osnabrücker Sonnenhügel steht nun das Haus, das für die 27 Bewohner so etwas wie ein "dritter Ort" sein soll. Hier soll künftig zusammen gefrühstückt, gespielt und gebacken werden . Obwohl das Gemeinschaftshaus von Anfang an Teil des Konzepts war, mussten einige Hürden genommen werden, ehe der Bau tatsächlich realisiert werden konnte.