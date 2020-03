Osnabrück. Das Coronavirus beeinträchtigt inzwischen nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens. Die Arbeitsagentur Osnabrück steht den Kunden nach eigenen Angaben aber auch weiterhin zur Verfügung. Persönliche Kontakte werden indes aufgrund der Infektionsgefahr minimiert, der telefonische sowie der Online-Zugang hingegen stark ausgebaut.

