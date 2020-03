Osnabrück. Der Osnabrücker Polizei ist jetzt ein Schlag gegen einen Drogenhändlerring gelungen: In einer gemeinsamen Aktion mit dem Zoll und der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten kiloweise Drogen, Bündel von Bargeld und Waffen sicher.

Wie die Polizeidirektion jetzt mitteilt, klickten bereits am vergangenen Freitag die Handschellen bei zunächst insgesamt fünf Personen im Alter von 30 bis 45 Jahren. Der Zugriff durch eine Sondereinheit des Zollfahndungsamtes erfolgte dabei offenbar während der Übergabe von zehn Kilogramm Marihuana. Beteiligt an der Übergabe waren laut Mitteilung drei Männer.

Sieben Objekte untersucht

Anschließend durchsuchte die Polizei sieben Objekte in Stadt und Landkreis Osnabrück, darunter waren neben einer Firma in Georgsmarienhütte und einem Fitnessstudio in Osnabrück auch zwei Wohnungen. Bei den Durchsuchungen stießen die Beamten auf zahlreiche Beweismittel, zudem nahm sie zwei weitere Personen fest. Eine der beiden Wohnungen diente offenbar als Verkaufswohnung für Drogen.

Neben Bargeld in Höhe von rund 45.000 Euro fanden die Ermittler unter anderem noch weitere 1,1 Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain, eine scharfe Pistole samt 9-Millimeter-Munition, einen funktionsfähigen Schießkugelschreiber mit Munition und eine Kokainpresse. Die Drogen haben nach Angaben der Polizei einen Verkaufswert von circa 55.000 Euro.

Drei Männer in Haft

Gegen drei der fünf Männer erließ das Amtsgericht Osnabrück Haftbefehle wegen bandenmäßigen Handels im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Die anderen beiden Männer befinden sich auf freiem Fuß. Dem Ermittlungserfolg waren mehr als einjährige Ermittlungen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorausgegangen.