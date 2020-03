Osnabrück. Ab Montag bleiben die Schulen und Kitas in Landkreis und Stadt Osnabrück geschlossen. Es gibt jedoch eine Notfallbetreuung. Wer kommt dafür infrage?

An öffentlichen allgemein- und berufsbildenden Schulen findet nach Mitteilung des Landeskultusministeriums ab Montag, 16. März, kein Unterricht mehr statt, ebenso bleiben die Kitas geschlossen – nach bisherigem Stand bis zum 18. April. Die Kinder sollen zuhause bleiben.

Wie sieht die Notfallbetreuung aus?

Die Notfallbetreuung umfasst laut Landkreis Osnabrück alle Angebote in Kindertagesstätten (Krippen, altersübergreifende Gruppen, Kindergartengruppen und integrative Gruppen, Horte und Kooperative Horte) sowie in der Kindertagespflege und wird zu den regulären Öffnungszeiten angeboten.

An den Schulen, die die Klassen 1 bis 8 abdecken, gibt es eine Notfallbetreuung in der Zeit von 8 bis 13 Uhr. Informationen hierzu erteilt die Schulleitung oder der Schulträger vor Ort.

Mittagessen sind nicht vorgesehen, wie das Landeskultusministerium auf seiner Website mitteilt. An Schulen, über die das Gesundheitsamt eine Quarantäne verhängt hat, darf keine Notfallbetreuung stattfinden. Kinder dieser betroffenen Einrichtungen können an anderen Schulen betreut werden, sofern sie nicht unter häuslicher Absonderung oder Quarantäne stehen. Antworten im Einzelfall erteilt die Schulleitung.

Wer kann sie in Anspruch nehmen?

Eltern, die in bestimmten Berufen arbeiten, können in Landkreis und Stadt Osnabrück eine Notfallbetreuung für ihre Kinder in Anspruch nehmen, während die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind. Dazu zählen laut Landkreis Osnabrück:

Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich, pflegerischen Bereich (Altenhilfe, stationäre Eingliederungshilfe, stationäre Jugendhilfe) ,

im Bereich der Polizei, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr

im Vollzugsbereich einschließlich Jugendvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbaren Bereichen,

im Bereich zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen.

Die Notfallbetreuung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn beide Elternteile den aufgeführten Berufsgruppen angehören – oder bei Alleinerziehenden, die in den entsprechenden Berufen arbeiten.

Anzeige Anzeige

Laut dem Landeskultusministerium können auch "besondere Härtefälle" für die Notfallbetreuung infrage kommen, also wenn den Eltern sonst Kündigungen oder erhebliche Verdienstausfälle drohen.

Muss man sich anmelden?

Ab Montag, 16. März, dürfen nur die Kinder von Erziehungsberechtigten betreut werden, die zu den genannten Berufsgruppen zählen. Damit geprüft werden kann, ob ein Anspruch besteht, gibt es Formblätter für Kita-Kinder und Schulkinder der Klassen 1 bis 8. Dieses müssen die Eltern ausfüllen und zu den Einrichtungen mitbringen.

Die Einrichtungsleitung oder die Kindertagespflegeperson ist dafür verantwortlich, vor Betreuungsbeginn festzustellen, ob für das Kind oder die Kinder die Voraussetzungen für die Notbetreuung vorliegen. Nur wenn die Voraussetzungen erfüllt werden, kann eine Betreuung erfolgen.

Wie können die Kinder zur Notfallbetreuung kommen?

Derzeit fahren laut Landkreis Osnabrück keine Schulbusse, der reguläre ÖPNV jedoch schon. Eltern dürfen die Schulen weiterhin betreten, Kontakte sollen aber "auf das nötigste Maß" reduziert werden, wie das Landeskultusministerium mitteilt.

Warum wurden die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen?

Oberstes Ziel der Schließung von Schulen und Kindertagesstätten sei es, die Ansteckungen über die Kinder zu vermeiden, erklärt der Landkreis. Durch die Notfallbetreuung sollen jedoch die wichtigsten öffentlichen Aufgaben auch in der Krise gewährleistet werden.



Was ist mit dem Personal?

Eine Freistellung der Beschäftigten in Tageseinrichtungen und Schulen ist laut Landkreis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. An den Schulen sollen grundsätzlich möglichst wenige Aktivitäten stattfinden, wie das Landeskultusministerium ergänzt. Stattdessen wird für Home Office geworben. Das entscheidet aber die jeweilige Schulleitung.

Wer hilft bei Fragen weiter?

Erster Ansprechpartner in Sachen Notfallbetreuung ist für Eltern und Schulen die Regionalabteilung Osnabrück der niedersächsischen Landesschulbehörde. Sie ist zu erreichen unter der Nummer 0541/77046444 oder per E-Mail an service-os@nlschb.niedersachsen.de.

Für andere Fragen steht die Bürgerinformation des Landkreises zur Verfügung unter der Nummer 0541/5010, per Fax an die Nummer 0541/5014420 oder per E-Mail an buergerinfo@landkreis-osnabrueck.de.