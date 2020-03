Osnabrück. Der Gesundheitsdienst hat aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Landkreis und Stadt Osnabrück veröffentlicht. Und gibt einen wichtigen Hinweis zum Bürgertelefon.

Aktuell sind nach einer Mitteilung des Gesundheitsdienstes in Landkreis und Stadt Osnabrück 73 Menschen nachgewiesen am neuartigen Coronavirus erkrankt. Rund 230 Menschen in Stadt- und Kreisgebiet befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Für Fragen aus der Bevölkerung zum Coronavirus haben Landkreis und Stadt ein Bürgertelefon des Gesundheitsdienstes eingerichtet. Dieses ist freigeschaltet von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 9 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 0541/5011111.

Der Landkreis weist darauf hin, dass das Bürgertelefon für medizinische Fragen vorgesehen ist und nicht mit anderen Fragen etwa zu Urlaubszielen oder arbeitsrechtlichen Belangen belastet werden sollte.