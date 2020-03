Dieses Bild gehört bald der Vergangenheit an: Die Grundschule Atter wird neu- und umgebaut. In den Sommerferien soll es losgehen, und in drei Jahren soll der Komplex den Betrieb als Ganztagsschule aufnehmen. Nachbarn wollen wissen, was auf sie zukommt. Foto: Archiv/Jörn Martens

Osnabrück. Wohin mit den Kindern am Nachmittag? Ob sich Familie und Beruf vereinbaren lassen, hängt auch von den Schulen ab. In Atter warten Eltern auf ein Ganztagsangebot in der Grundschule. Gleichzeitig begleiten Nachbarn den bevorstehenden Neu- und Umbau kritisch. Sie stellen Fragen.