Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor dem Coronavirus gilt für das Klinikum Osnabrück und alle Niels-Stensen-Kliniken ab sofort ein Besuchsverbot. Foto: Archiv/Gert Westdörp

Osnabrück. Die Krankenhäuser in der Region Osnabrück wollen ihre Patienten und Mitarbeiter schützen und die Weiterverbreitung des Coronavirus so gut wie möglich eindämmen. Deshalb bitten sie, von Besuchen in den Krankenhäusern abzusehen. Am frühen Freitagabend wurde nun ein Besuchsverbot erlassen.