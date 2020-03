Osnabrück. „Wir sind die ersten, die es merken“, sagt Walhalla-Chef Andreas Bernard über die Auswirkungen der Coronakrise im Osnabrücker Hotel- und Gastronomiegewerbe. Er hat seinen Mitarbeitern Kurzarbeit angekündigt. Das Alando schließt – anders als das Walhalla – komplett für sechs Wochen. Im Grünen Jäger geht der Betrieb weiter.

