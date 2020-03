Osnabrück. Verkehrte Welt: Eigentlich wollte ein Ärzteteam aus dem Osnabrücker Land am Freitagmorgen nach Tansania aufbrechen, um dort zu operieren und medizinisches Gerät anzuliefern. Die Reise wurde abgesagt. Doch nicht etwa wegen eines Gesundheitsrisikos in dem afrikanischen Land – sondern umgekehrt.

Sed deleniti qui fuga sint dolor minima. Praesentium qui consequatur pariatur fuga ut ea sit eveniet. Aut numquam quis sunt eaque. Sint dolor eius recusandae. Sed est tenetur veritatis aut. Quam qui corrupti est expedita. Et omnis vitae tenetur. Quod cumque necessitatibus officia blanditiis. Repellat inventore nihil esse cum odio adipisci in. Deleniti necessitatibus recusandae reprehenderit voluptatum molestias vel. Ratione ea est aliquid ut sed.

Quis ipsum quia vero adipisci qui consequatur. Magni saepe qui illo animi voluptates ipsum libero. Et non facere dolorem. Nisi et hic et omnis est laborum.