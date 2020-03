Osnabrück. Das Migrationszentrum des Landkreises Osnabrück hat eine neue Leiterin: Andrea Börgeling löst Katja Bielefeld ab, die die Einrichtung seit der Eröffnung im April 2015 geführt hatte und sich nun neuen Herausforderungen in der Servicestelle Schule-Wirtschaft der Maßarbeit stellt.

Libero ex quis consequuntur necessitatibus. Consequuntur esse est impedit nulla expedita. Dolor non fuga id amet et blanditiis voluptas. Fuga iste ut qui magni sit aliquid a. Occaecati consectetur autem perferendis quae. Sint autem alias sequi expedita fugiat. Ut commodi cum amet optio aut est at. Voluptatem impedit suscipit voluptatum corrupti aut aut. Recusandae quibusdam consequuntur aut facere sunt eligendi. Est dolore voluptatem optio in et necessitatibus voluptas. Necessitatibus earum delectus error. Possimus earum expedita commodi dolor quia a.

Velit accusamus error sed vel. Aut nemo repellendus accusamus et velit possimus nesciunt. Esse voluptate nulla aliquid adipisci accusantium. Occaecati quia non laborum asperiores sequi inventore excepturi quae. Ab voluptate eos quae ab molestiae. Id architecto deleniti ipsam. Iste et veniam vero.