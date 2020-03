Osnabrück. Die Hochschule Osnabrück schließt ab Montag bis zum 19. April. Damit reagiert die Einrichtung auf die Corona-Krise.

