Ärger um neue Buslinien und Probleme beim Umsteigen in Osnabrück CC-Editor öffnen

Bus fahren in Atter: Die Linie 17 verbindet die Siedlungen mit Hellern und Eversburg, die Metrobuslinie M2 steuert das Landwehrviertel an. Anwohner kritisieren das neue Liniennetz. Manche fühlen sich abgehängt. Grafik: Stadtwerke Osnabrück

Osnabrück. Beschwerliche Wege mit dem Bus vom Westen der Stadt ins Zentrum und wieder zurück? Das neue Busnetz kommt in Atter nicht gut an. Kritik kommt im Stadtteil von Fahrgästen aus allen Generationen. Und 500 Anwohner fordern mit ihrer Unterschrift eine Buslinie, die von der Strothesiedlung ohne Umweg und ohne Umstieg in die Innenstadt führt.