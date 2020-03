Osnabrück. Das Land Niedersachsen hat bekannt gegeben, dass ab Montag, 16. März 2020, zunächst alle Schulen geschlossen werden. Das betrifft auch die Stadt und den Landkreis Osnabrück.

