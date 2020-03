Georgsmarienhütte. Im Kontext der Corona-Ansteckungsgefahr sollen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abgesagt werden. Vor diesem Hintergrund wurde nun auch das Abschlussevent des Abfallsammelwochenendes der Awigo in Georgsmarienhütte abgesagt. Fraglich ist, ob die Sammelaktion nun ganz ins Wasser fällt.

Wie aus einer Pressemitteilung der Awigo hervorgeht, war das Abfallsammelwochenende ursprünglich für Freitag, 20., und Samstag, 21. März, geplant. Insgesamt hatten sich über 160 Gruppen mit mehr als 12.500 Sammlern in den Ortschaften angemeldet. Das Ziel: Das Osnabrücker Land von herumliegenden Abfällen zu befreien.

Sammelaktion nicht per se abgesagt

Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus informiert die Awigo, dass die Sammelaktion in den verschiedenen Ortschaften nicht per se abgesagt würde. So könnten die Initiatoren vor Ort selber entscheiden. Grundsätzlich stelle die Awigo die notwendigen Materialien und die fachgerechte Entsorgung des Mülls sicher.

Abschlussevent der Awigo fällt aus

Aufgrund der neuesten Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums für den Umgang mit Großveranstaltungen ist das zentrale Abschlussevent der Sammelaktion in Georgsmarienhütte jedoch abgesagt. So hatte die Awigo eigentlich alle Sammelgruppen aus der Hüttenstadt am Samstag, 21. März, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr zu einem gemeinsamen Abschluss an ihren Hauptstandort (Niedersachsenstraße 19, Georgsmarienhütte) eingeladen. Dazu wurden 150 bis 200 Menschen erwartet.

Rückfragen beantwortet das Awigo-Service-Center unter der Telefonnummer 05401 365555.