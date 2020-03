Polizei kontrolliert Radfahrer in Osnabrück – "Kein Anlass zu Freude" CC-Editor öffnen

Mehrere Radler waren bei Rot gefahren. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Die Polizei hat am Mittwoch zahlreiche Fahrradfahrer in Osnabrück kontrolliert. Das Ergebnis gebe "leider keinen Anlass zu Freude", teilte die Polizei am Donnerstag mit.