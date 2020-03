Osnabrück. "Wir bitten Sie, von Besuchen unserer Klinik abzusehen" – so ist es auf einem Schild am Eingang der Paracelsus-Klinik in Osnabrück zu lesen. Damit folgt das Krankenhaus dem Vorbild anderer Einrichtungen, die wegen des Coronavirus Patientenbesuche verboten oder stark reglementiert haben. Im Laufe des Tages könnte es eine niedersachsenweite Regelung für Besuche in Kliniken geben.

