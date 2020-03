Osnabrück. Die Planungen für den Aufbau eines Corona-Testzentrums in Osnabrück laufen auf Hochtouren. Wo und wie es eingerichtet wird, scheint aber noch offen. Zwei mobile Teams nehmen zurzeit die Tests vor, was sehr gut funktioniere, wie Uwe Lankenfeld von der Kassenärztlichen Vereinigung sagt. Die Zahl der Corona-Erkrankten in Stadt und Landkreis Osnabrück ist inzwischen auf 13 gestiegen.

