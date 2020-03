Osnabrück. Christian Steiffen darf seine geplanten Konzerte in Bayern nicht absolvieren und sowohl Nordrhein-Westfalen auch Schleswig-Holstein sagen alle Veranstaltung mit über 1000 Besuchern ab. Wir sprachen mit Veranstaltern, Managern und Musikern aus der Region über die große Verunsicherung und andere Folgen der Corona-Epidemie.

