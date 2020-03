Osnabrück. Es ist das Ergebnis einer gut laufenden regionalen Konjunktur: Bereits seit 2014 sinken die jährlichen Insolvenzen in der Wirtschaftsregion Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Auch im Jahr 2019 gab es einen Rückgang, wie die Auswertung der amtlichen Statistik durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) zeigt.

Im Jahr 2019 reichten in der gesamten Region 154 Unternehmen Anträge auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ein, erklärt die IHK in einer Pressemitteilung. Davon waren 1714 Beschäftigte betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 44 Firmen weniger.

Anstieg nur im Landkreis Osnabrück

In Osnabrück sowie in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim ging die Zahl der Insolvenzen zurück, lediglich im Landkreis Osnabrück stieg sie leicht an. Im Landesdurchschnitt fielen die Unternehmensinsolvenzen um rund acht Prozent gegenüber 2018.

Im Baugewerbe, Handel, Gastgewerbe sowie im Bereich Verkehr/Nachrichtenübermittlung lief es gut im vergangenen Jahr: In diesem Branchen hat die IHK Insolvenz-Rückgänge verzeichnet. Einen Anstieg gab es dagegen im verarbeitenden Gewerbe.

Noch läuft die regionale Konjunktur, schlussfolgert die IHK. Für das Jahr 2020 sieht der Verband das anders: Es wird wieder mit einem Anstieg von Insolvenzen gerechnet. Grund dafür sind der Brexit und das Coronavirus.