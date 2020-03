Osnabrück. Die Katholiken im Bistum Osnabrück haben sich für einen gleichberechtigten Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Diensten und Ämtern bis hin zu den Weiheämtern ausgesprochen.

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei ein Menschenrecht und in der Verfassung verankert, heißt es in einer am Montag verbreiteten Stellungnahme des Katholikenrates, der die Laien im Bistum vertritt. Vor Gott hätten Frauen und Männer die gleiche Würde. Deshalb sei es "nicht akzeptabel, dass die katholische Kirche Frauen die gleichen Rechte abspricht und sie so durch derzeit bestehende Strukturen ausgrenzt."



Weiterlesen: Bistum Osnabrück will sich mit Machtverständnis von Priestern beschäftigen



Frauen gestalteten das kirchliche Leben in Gemeinden und katholischen Verbänden maßgeblich mit, heißt es in dem Schreiben, das die Vollversammlung der Laienvertretung verabschiedet hat. Sie seien in den Pfarrgemeinderäten, der Katechese, im Religionsunterricht, der familiären Glaubensvermittlung und der Caritas in der Mehrzahl. Auch unter den Hauptamtlichen sei der Frauenanteil groß, etwa bei den Gemeinde- und Pastoralreferentinnen. "Dort jedoch, wo die Übernahme von Verantwortung an das Weiheamt gebunden ist, sind Frauen aufgrund ihres Geschlechtes ausgegrenzt, und dadurch werden ihre Kompetenzen nicht genutzt."



Positiv hervorgehoben werden in dem Zusammenhang die Bemühungen des Osnabrücker Bischofs Franz-Josef Bode. Er setze sich als Vorsitzender der Frauenkommission der Deutschen Bischofskonferenz für eine Stärkung der Rolle der Frau in der Kirche ein. Zudem sei es ihm ein Anliegen, im Bistum Osnabrück innovative Wege zu gehen, zum Beispiel durch die Beauftragung von Frauen in der Leitung von Pfarrgemeinden.



Die Laien riefen die deutschen Bischöfe dazu auf, die Frage des Zugangs von Frauen zu Weiheämtern während des Reformprozesses "Synodaler Weg" ergebnisoffen zu diskutieren. Sie sei "für die Zukunftsfähigkeit der Kirche von entscheidender Bedeutung und hoher Dringlichkeit".